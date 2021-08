Business news: Cina, vendite settore automobilistico diminuite del 6,2 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite al dettaglio di veicoli passeggeri, tra cui berline, auto sportive e veicoli multiuso, sono diminuite del 6,2 per cento su base annua a luglio, scendendo a 1,5 milioni di unità, secondo i dati della China Passenger Car Association (Cpca). Tuttavia, le vendite sono state dell'uno per cento superiori rispetto allo stesso periodo del 2019, ha affermato l'associazione. Su base mensile, le vendite sono diminuite del 4,9 per cento. Le vendite di autovetture nei primi sette mesi si sono attestate a circa 11,45 milioni di unità, un aumento del 22,9 per cento su base annua, incentivate dalle vendite di veicoli a nuova energia (Nev). Le vendite di auto di lusso sono diminuite del 18 per cento su base annua, a 200 mila unità, ma rispetto al luglio del 2019 il segmento ha registrato un aumento del sette per cento, riflettendo una forte domanda e cambiamenti nei consumi cinesi. (Cip)