Business news: Cina, apre nuovo aeroporto internazionale a Tsingtao

- L'aeroporto internazionale di Tsingtao Jiaodong, un nuovo scalo nella provincia di Shandong, nella Cina orientale, è entrato ufficialmente in funzione. Lo ha fatto sapere la società aeroportuale locale, Qingdao Airport Group, riferendo che l'aeroporto è classificato come 4F, il più alto della classe aeroportuale cinese, in grado di gestire aeromobili di grandi dimensioni, incluso l'Airbus A380. La prima parte completata del progetto dell'aeroporto copre 16,25 chilometri quadrati, con un investimento totale di quasi 36,04 miliardi di yuan (circa 5,56 miliardi di dollari Usa). Lo scalo dovrebbe essere in grado di gestire un traffico passeggeri annuo di 35 milioni, un traffico merci di 500 mila tonnellate e 300 mila decolli e atterraggi di aerei entro il 2025. L'aeroporto collegherà Tsingtao con circa 130 destinazioni cinesi e circa 50 grandi destinazione oltre confine, tra cui 17 in Giappone e Corea del Sud. Oggi è stata avviata anche la seconda fase del progetto. Al completamento, l'aeroporto di Jiaodong sarà in grado di gestire un traffico passeggeri annuo di 55 milioni, un traffico merci di un milione di tonnellate e 452 mila decolli e atterraggi entro il 2045. (Cip)