Egitto: militari Usa visitano base navale di Bernice nel Mar Rosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Ahmed Khaled, comandante delle Forze navali egiziane, ha ricevuto il generale Brad Cooper, comandante delle Forze navali del comando generale degli Stati Uniti, e Jonathan Cohen, ambasciatore Usa in Egitto, in visita alla base navale Bernice. Lo riferisce su Facebook il portavoce delle Forze armate egiziane, Gharib Abdel Hafez, annunciando che l’incrociatore statunitense, l'Uss Monterey, è transitato presso la base navale. Khaled ha mostrato agli statunitensi le capacità della base e le sue diverse strutture all’avanguardia. Da parte sua, la parte statunitense ha elogiato la posizione geografica della base, situata vicino alle rotte del trasporto marittimo e in grado di preservare la sicurezza nel Canale di Suez e nel Mar Rosso. (Cae)