Afghanistan: D’Uva (M5s), lavoro Di Maio e Farnesina senza sosta per mettere in sicurezza connazionali

- L’avanzata dei talebani in Afghanistan degli ultimi giorni "è seguita senza sosta dal ministro Luigi Di Maio e dalla Farnesina che stanno lavorando per mettere in sicurezza i nostri connazionali. Certamente, alla luce di quanto sta accadendo in questi giorni, è necessario avviare una riflessione a livello europeo per creare una posizione salda e coesa che ci permetta di contribuire ad una nuova fase di stabilità per il Paese". Lo afferma in una nota dichiararlo è il deputato questore M5s, Francesco D’Uva. (Com)