Covid: Fornaro (Leu), giusto non pagare tamponi a insegnanti no vax

- Chi decide per sua libera scelta di non vaccinarsi "non può pensare di essere esentato dal pagamento dei tamponi. Giusta, quindi, la precisazione del ministro dell'Istruzione, Bianchi in merito agli insegnanti e al personale scolastico no vax che dovranno pagarsi i tamponi periodici per poter entrare a scuola. Una diversa decisione sarebbe stata incomprensibile. Tutte le risorse, infatti, devono essere indirizzate per una ripartenza in sicurezza della scuola a tutti i livelli con didattica in presenza". Lo scrive in una nota il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro.(Com)