Milano 2021: Sala, io faccio eccome differenza tra fascisti e antifascisti

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha ribadito quanto scritto questa mattina sul suo profilo Facebook: "Non credo che sia degno di diventare sindaco di Milano se uno non si professa antifascista". Lo ha detto a margine di un incontro con i cittadini in piazzale Selinunte questo pomeriggio. "Se una persona dice che guarda ai fascisti e agli antifascisti allo stesso modo, allora io dico, un fascista competente è un valore per la nostra città? È banalmente il rispetto della costituzione, c'è poco da dire" ha aggiunto. Bernardo ha detto "non faccio differenza tra un fascista è un antifascista, io ne faccio eccome, invece" ha concluso Sala. (Rem)