- Ho sempre guardato con attenzione e apertura ai 5 Stelle e a chi li vota. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un incontro con i cittadini in piazzale Selinunte. "Non dimentichiamoci quanta gente li ha votati e quindi quanto hanno intercettato un malessere" ha aggiunto. "Ma da qua a dire che in questo momento si possa convergere invece ce ne passa". (Com)