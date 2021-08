Business news: Cina, indice prezzi alla produzione aumenta del nove per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'indice dei prezzi alla produzione (Ppi) cinese, che misura i costi delle merci all'ingresso della fabbrica, è aumentato del nove per cento su base annua a luglio, secondo i dati dell'Ufficio nazionale di statistica (Nbs). L'espansione è stata superiore rispetto all'8,8 per cento registrata a giugno. La maggiore crescita del mese scorso è stata in parte dovuta ai forti aumenti dei prezzi del petrolio greggio e del carbone. Nei primi sette mesi la crescita del Ppi è stata in media del 5,7 per cento su base annua. Tra i 40 settori industriali considerati, 32 hanno registrato aumenti di prezzo su base annua, mentre otto hanno riportato cali di prezzo. Su base mensile, il Ppi ha guadagnato lo 0,5 per cento a luglio, anch'esso al di sopra dell'indice di giugno. (Cip)