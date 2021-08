Afghanistan: talebani conquistano 4 capoluoghi di provincia e 10 distretti in 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Altri quattro capoluoghi di provincia sono caduti nelle mani dei talebani nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il portale informativo afgano “Tolo News”, secondo il quale i capoluoghi delle province di Logar, Paktika, Kunar e Paktia e di 10 distretti sono caduti nelle ultime 24 ore, mentre l’Emirato islamico continua ad avanzare. Secondo le fonti citate dalla testata, i talebani hanno rilasciato tutti i prigionieri di queste province e i funzionari locali si sono rifugiati all’interno delle basi militari nei quattro capoluoghi. Vi sarebbero stati degli scontri tra le forze di sicurezza e i talebani nella città di Sharana, capoluogo della provincia di Paktika, alla fine conquistata dall’Emirato islamico. “Proprio come per le province Logar e Uruzgan, la popolazione voleva arrendersi per evitare spargimenti di sangue. Funzionari del governo hanno evacuato e consegnato le aree ai talebani", ha affermato il deputato Mirza Mohammad Katawazi. "Le forze di sicurezza e di difesa dell'Afghanistan proteggeranno ciò che il Paese ha ottenuto negli ultimi 20 anni", ha affermato il presidente afghano, Ashraf Ghani, durante un discorso alla Nazione. Poco fa il palazzo presidenziale ha reso noto la nomina del generale Sami Sadat a capo delle forze di sicurezza di Kabul. (Res)