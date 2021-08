Afghanistan: Guerini, impegno morale per portare collaboratori in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Italia sta portando avanti con grande impegno, innanzitutto “morale”, le operazioni per trasportare nel nostro Paese “chi ha collaborato con noi” in Afghanistan. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso di una intervista a Rai Radio1. “La nostra pianificazione si è dovuta mano a mano adattare” alla nuova situazione, ovvero alla rapida avanzata dei talebani, ha chiarito Guerini. “Credo che sia un dovere prima morale che politico, un impegno che dovrà essere fattivo e importante”, ha aggiunto il ministro sottolineando che “si sta lavorando per accelerare il trasferimento di altri collaboratori, interpreti e familiari per portare gli amici dell’Italia nel nostro Paese”. Inoltre Guerini ha evidenziato che con la Farnesina è in corso un lavoro “per la sicurezza del nostro personale diplomatico, a cui credo vada una ringraziamento per il grande lavoro che sta conducendo in questi tempi difficili” così come vanno ricordati i “grandi sacrifici avuti dai nostri militari”, che “tutta la comunità internazionale ha riconosciuto”.(Res)