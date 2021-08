Scozia: sorella della premier Sturgeon indagata per incidente domestico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sorella della premier scozzese, Nicola Sturgeon, è stata arrestata per incidente domestico. Gillian Sturgeon, 46 anni, è stata accusata di un incidente avvenuto in una casa a Kilwinning, nel North Ayrshire, lo scorso 7 agosto. È stata rilasciata con l'impegno di comparire dinnanzi la Corte di Kilmarnock in una data successiva ancora da confermare. Anche un uomo di 50 anni, Steven Waite, è stato arrestato e incriminato per l'incidente. Anche lui è stato rilasciato con l'impegno di comparire presso lo stesso tribunale in un secondo momento, come confermato dalla polizia scozzese, senza tuttavia fornire ulteriori dettagli se non che il rapporto completo sulla vicenda sarà inviato al procuratore fiscale. (Rel)