Polonia: presidente Duda promulga discussa riforma delle "reprivatizzazioni"

- Il presidente della Polonia, Andrzej Duda, ha approvato oggi la controversa legge relativa alle "reprivatizzazioni", ovvero la restituzione di proprietà private nazionalizzate nel periodo comunista. Un provvedimento che limiterà fortemente le richieste di indennizzo per le proprietà sequestrate dopo la Seconda guerra mondiale. In base ad esso, non è più possibile fare ricorso contro una decisione amministrativa in tema di reprivatizzazione dalla quale sono decorsi almeno trent'anni. Una misura che andrebbe a colpire in particolare la comunità ebraica polacca perché secondo quanto affermato da alcune associazione di categoria, i proprietari ebrei avrebbero presentato più tardi i reclami al termine del secondo conflitto mondiale. Il testo approvato lo scorso giugno dal Sejm, la camera bassa del Parlamento polacco, è stato criticato sia dagli Stati Uniti che da Israele. "Ho preso una decisione su una legge che negli ultimi mesi è stata oggetto di una questione di dibattito vivace e di altro profilo in patria e all'estero. Dopo un'analisi approfondita, ho deciso di firmare gli emendamenti adottati da Sejm e Senato a codice di procedura amministrativa", ha affermato Duda all'agenzia di stampa "Pap". Duda ha aggiunto che con la firma di questo legge cessa "un'era di caos legale" e delle "mafie di riprivatizzazione". Le modifiche alla normativa si erano rese necessarie per adeguare la legislazione ad una sentenza della Corte costituzionale del maggio 2015.(Vap)