Gino Strada: Sala, certamente Milano lo ricorderà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla possibilità di dedicare una piazza, un parco o un ospedale a Gino Strada, Il sindaco di Milano chiede "un attimo di tempo per rifletterci". Lo ha detto a margine dell'incontro con i cittadini in piazzale Selinunte, affermando che "certamente Milano dovrà ricordare una figura straordinaria". "Bisogna fare la cosa giusta e in questo momento sto sentendo tante proposte" ha detto. Per quanto riguarda la camera ardente, invece, Sala ha spiegato che "questo è un punto da affrontare". "Ho chiamato ieri Simonetta, la moglie, che era un po' sconvolta e non era ancora nemmeno in questi pensieri. Ho parlato anche con la presidente di Emergency. Se loro ritengono di fare la camera ardente in Emergency per me va benissimo, se invece vogliono che l'istituzione pubblica offra un luogo va altrettanto bene. Quello che ci sarà da fare, faremo. A meno che la famiglia non la pensi in modo diverso - ha aggiunto - , credo sia giusto permettere ai cittadini di salutare la salma. Il punto è che non sappiamo esattamente quando rientrerà dalla Francia". (Com)