Business news: Kazakhstan, per ambasciatore Sembayev Italia partner chiave per la crescita

- L’Italia è un partner chiave per la crescita, per lo sviluppo e per la diversificazione economica del Kazakhstan. Lo dichiara l’ambasciatore della Repubblica centrasiatica a Roma, Yerbolat Sembayev, in un’intervista ad “Agenzia Nova”. L’Italia è diventato il primo partner commerciale in Europa del Kazakhstan e lo scorso anno l’interscambio è stato attorno agli otto miliardi di dollari, pur penalizzato dalla pandemia di Covid-19”, sottolinea l’ambasciatore. L’Italia ha investito molto in Kazakhstan sin dall’anno dell’indipendenza della Repubblica centrasiatica, il 1991, circa 15 miliardi di dollari nel complesso. “La maggior parte di questi investimenti è nel campo degli idrocarburi, ma il nostro obiettivo è di diversificarli. Lavoriamo con diverse grandi aziende in questa direzione: energie rinnovabili, agricoltura, petrolchimica, macchinari agricoli. Vogliamo avere la possibilità di assemblare i prodotti in Kazakhstan: sarebbe più economico per i nostri imprenditori, poiché eviterebbe i dazi, e creerebbe posti di lavoro”, spiega Sembayev. D’altra parte, gran parte dell’export del Kazakhstan verso l’Italia è costituito da risorse naturali. “Noi – afferma il diplomatico – vogliamo esportare anche prodotti finiti”. (Res)