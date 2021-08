Business news: Cina, private equity e venture capital rivedono strategie per inasprimento norme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le società di private equity e venture capital stanno ripensando alle loro strategie in Cina per via della repressione normativa in atto in alcuni dei settori più proficui del Paese. Lo riferisce "Channel News Asia", secondo cui i fondi si stanno allontanando dalle società Internet e dai produttori di semiconduttori ed energie rinnovabili per cercare nuove opportunità. "Siamo di fronte al contesto normativo più severo da oltre un decennio, quando la concorrenza di mercato è la più agguerrita e il capitale il più abbondante", ha affermato Richard Ji, responsabile degli investimenti della società di Hong Kong All-Stars. Quarantatré fondi incentrati sulla Cina hanno raccolto un totale di 49 miliardi di dollari quest'anno, avvicinandosi all'importo annuale del 2020 di 50 miliardi di dollari, secondo i dati di Preqin. Il numero di fondi, tuttavia, è in forte calo rispetto al picco di raccolta del 2016 e del 2017, quando sono stati raccolti oltre 1.100 fondi ogni anno. (Cip)