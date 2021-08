Turchia: sale a 51 il numero delle vittime per alluvioni nelle province settentrionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ salito a 51 il numero complessivo delle vittime delle alluvioni che hanno colpito le province di Kastamonu, Bartin e Sinop, nel nord della Turchia. Lo riferisce un comunicato dell’Autorità per la gestione delle emergenze e dei disastri (Afad) di Ankara. Un totale di 341 persone a Bartin, 1.380 a Kastamonu e 526 a Sinop sono state evacuate in aree sicure, aggiunge la nota. Le aree colpite nei giorni scorsi dalle devastanti piogge e alluvioni saranno dichiarate “zone disastrate”, ha annunciato ieri il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, parlando dopo la preghiera del venerdì in una moschea del distretto di Bozkurt, a Kastamonu. “Abbiamo adottato tutte le misure di emergenza, dal sostegno con prestiti al rinvio delle tasse”, ha detto Erdogan, affermando che sul posto sono attive al momento più di 4 mila persone, 19 elicotteri, 66 ambulanze e 630 veicoli di servizio. Erdogan si è recato nella moschea nuova nel distretto di Bozkurt nel corso di una visita nelle aree colpite dalle inondazioni di mercoledì scorso, provocate da forti piogge nella regione del Mar Nero.(Tua)