Afghanistan: Guerini, necessario riflettere su epilogo

- È necessario riflettere sull’epilogo che sta prendendo la vicenda afgana e “lo dovremo fare come Italia, dopo 20 anni di impegno, 53 nostri militari caduti e 700 feriti, ma anche come Nato. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso di una intervista a Rai Radio1. “L’emozione di questi giorni è molto forte in tutti noi. La decisione americana di chiudere dopo 20 anni il proprio impegno in Afghanistan è stata determinante per le scelte che si sono rese necessarie per tutti i Paesi che erano lì presenti”, ha aggiunto.(Res)