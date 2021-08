Vaccini: Moratti, ringrazio gli sforzi di tutto il personale sanitario, Lombardia sempre aperta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pensando alla giornata di domenica 15 agosto, voglio ringraziare nuovamente medici, infermieri, militari, protezione civile, volontari delle varie associazioni che, anche in una giornata estiva di festa, si adopereranno nei centri vaccinali e con le unità mobili per garantire l’operatività del nostro piano vaccinazioni. Ringrazie così Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare, su Facebook, l'operato del personale sanitario durante questi scorsi mesi di pandemia. "A loro non posso che dire grazie - prosegue Moratti -. Un sentimento di gratitudine e riconoscenza che voglio però estendere a tutto il personale sanitario delle nostre strutture e a tutti gli operatori e volontari dei mezzi di soccorso che saranno in servizio a Ferragosto e anche già da questa notte". "A fine luglio proprio pensando all’imponente sforzo messo in campo da tutti, ho sottolineato come la Lombardia ad agosto sia rimasta “aperta per ferie”. conclude il vicepresidente‍ (Com)