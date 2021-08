Afghanistan: Guerini, Forze afgane meno forti di quanto previsto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Afghanistan non dovrà essere un “paradiso sicuro” per i terroristi e la comunità internazionale dovrà prendere un impegno in questo senso per garantirlo. Lo ha affermato il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso di una intervista a Rai Radio1. “Credo che le nuove istituzioni, la leadership e la tenuta delle Forze armate, che sono state da noi equipaggiate e addestrate, credo che tutto questo si è rivelato al momento molto meno forte di quanto era stato previsto e analizzato”, ha dichiarato. “I talebani hanno conquistato praticamente intere province senza combattimenti e credo che questo sarà un tema che dovrà essere oggetto di una forte discussione e di una riflessione prospettica rispetto ai nostri impegni internazionali”, ha sottolineato il ministro. (Res)