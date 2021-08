Afghanistan: Ghani nomina nuovo capo della sicurezza a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Afghanistan, Ashraf Ghani, ha nominato il maggiore generale Sami Sadat nuovo capo della sicurezza di Kabul. Lo riferisce il portale informativo afghano “Tolo News” su Twitter. Si è appena concluso un incontro del presidente con i principali leader politici del Paese per decidere la costituzione di una delegazione autorevole in grado di portare avanti i negoziati con i talebani e rappresentare la Repubblica islamica dell’Afghanistan. Secondo le dichiarazioni rilasciare in seguito alla riunione, non è stata approfondita la natura della responsabilità che verrà assegnata alla squadra. L’incontro avviene mentre i talebani stanno avanzando rapidamente nel Paese. Secondo “Tolo News”, i talebani hanno preso il controllo di Pul-e-Alam, capitale della provincia di Logar, Sharana, capitale di Paktika, Asadabad, capitale di Kunar, Gardez, capitale di Paktia e dieci distretti del Paese nelle ultime 24 ore. Fonti locali riferiscono che i talebani hanno rilasciato tutti i prigionieri dalle carceri delle quattro province. (Res)