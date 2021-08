Milano: De Corato (Fd'I), sgominata banda di ladri specializzati in furti in appartamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ringrazio la seconda sezione della squadra mobile milanese della Polizia di Stato, che è riuscita ad arrestare la banda di ladri georgiani esperti in furti in appartamento: erano specializzati nell’apertura di porte blindate, la loro base era nella zona della Bicocca" commenta così l'arresto che ha permesso di sgominare una banda di scassinatori, Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale."In questi giorni con la città semi vuota - ha evidenziato l'assessore – le Forze dell'ordine hanno avuto un bel da fare per arrestare i ladri d'appartamento. Un ragazzo di 19 anni, con precedenti ed irregolare in Italia, è stato arrestato a Milano con l'accusa di tentato furto in abitazione ai danni di una donna anziana. Poi il ladro acrobata che si è arrampicato fino al terzo piano di un palazzo in zona Molise-Calvairate ed ancora, un quarantaquattrenne, residente nel campo nomadi di Baranzate arrestato e infine la coppia di ladri che segnava gli appartamenti da svaligiare con bigliettini bianchi arrestata dagli agenti della Comasina". "Da tempo insieme all'ANACI di Milano (Associazione nazionale condomini italiani), abbiamo diramato 7 regole molto semplici e utilissime per difendersi dai topi di appartamento nei giorni in cui lasciamo incustodita la nostra casa. Regole sempre attuali", conclude Riccardo De Corato - (Com)