Afghanistan: Guerini, non possiamo permetterci che il Paese si richiuda

- La Comunità internazionale non potrà permettersi un Afghanistan “che si richiude”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, nel corso di una intervista a Rai Radio1 commentando gli ultimi sviluppi legati al Paese. “Penso che questi giorni non lanciano sicuramente un buon messaggio che l’Occidente trasmette al mondo e aprono una nuova dimensione geopolitica in quella regione su cui ci dovremo necessariamente confrontare”, ha aggiunto.(Res)