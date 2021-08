© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In collaborazione con il Coni e con il ministero della Salute, la presidenza del Consiglio dei ministri "lancia da oggi una campagna social con tutti i campioni olimpici italiani sull'importanza del vaccino". Lo annuncia una nota della presidenza del Consiglio che "ringrazia il Coni e gli atleti per la loro grande sensibilità e per il sostegno alla realizzazione della campagna. 'Con il vaccino vinciamo insieme'".(Com)