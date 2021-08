© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se non avessi il bene di essere eletto continuerò al Consiglio comunale. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, durante il suo intervento a un incontro con i cittadini in piazzale Selinunte, aggiungendo che "è la prima volta che mi faccio una domanda e mi rispondo: se non avrò il bene di fare il sindaco farò il consigliere comunale". "Milano ce l'ho nel cuore" ha concluso.(Rem)