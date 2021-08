Polonia: Duda riceve dimissioni da ex vice premier Gowin ma nessun colloquio privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente polacco, Andrzej Duda, ha incontrato l'ex vice primo ministro Jaroslaw Gowin, leader del partito Porozumienie, per la cerimonia ufficiale di dimissioni dello stesso Gowin dall'incarico politico. “Questo è un momento triste per me. Spero che tu non faccia parte a pieno dell'opposizione ma farai ciò che è necessario per il bene della Polonia”, ha detto Duda all’ex vice premier, secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa “Pap”. Nonostante fosse atteso, non c’è stato un colloquio privato tra i due. Il presidente ha sottolineato i cambiamenti arrivati nel Paese “grazie al lavoro svolto” da Gowin negli e che questi cambiamenti "funzionano" e "aiutano le persone quotidianamente". "La gente dice: finalmente c'è una politica coerente con la Costituzione in Polonia, dove la Costituzione afferma che la famiglia è sotto la speciale protezione dello Stato polacco. Infine, c'è una politica che mostra che il Paese può essere sviluppato in modo uguale e che gli investimenti statali possono essere effettuati in tutte le parti del Paese”, ha affermato ancora Duda nel ricevere la lettera di dimissioni al palazzo presidenziale di Varsavia. (segue) (Vap)