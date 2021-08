Polonia: Duda riceve dimissioni da ex vice premier Gowin ma nessun colloquio privato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito ieri dai media polacchi, i due avrebbero potuto discutere della controversa legge sui media adottata nei giorni scorsi dal Sejm, la camera bassa del Parlamento. Quando gli è stato chiesto se avrebbe sollecitato al presidente un veto, Gowin ha risposto: "Affronterò tutti gli argomenti contro questo disegno di legge. Il primo e più semplice (...) è che quest’atto è chiaramente in conflitto con il Trattato sugli scambi commerciali tra Polonia e Stati Uniti, firmato nel 1990", ha spiegato il vicepremier. "Se questa legge entrerà in vigore, la Polonia dovrà affrontare un tribunale arbitrale e purtroppo saremo esposti a danni multimiliardari, e questo è il prezzo più basso che dovremo pagare perla follia di cercare di cacciare l'azienda americana dei media polacchi", ha affermato il leader di Porozumienie. Il capo di gabinetto del presidente, Pawel Szrot, ha detto all’agenzia di stampa “Pap” che l'incontro sarebbe stato formale. "L'incontro fra il presidente Andrzej Duda e l'ex vice primo ministro Jaroslaw Gowin sabato sarà formale. Gowin rassegnerà le dimissioni", ha detto Szrot. "Sicuramente sarà anche l'occasione per un breve colloquio e per la presentazione da parte del vicepremier Gowin delle sue argomentazioni, opinioni e motivazioni sulle sue recenti azioni. L'incontro si svolgerà nel primo pomeriggio", ha aggiunto il capo di gabinetto del capo dello Stato. (Vap)