Incendi: Coldiretti, allarme pic-nic Ferragosto, ecco il vademecum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il caldo record ecco il vademecum per garantire la sicurezza dei cittadini e la salvaguardia del patrimonio ambientale messe a rischio dagli incendi con quasi 8 italiani su 10 (78 per cento) che si dichiarano appassionati delle tradizionali grigliate che si moltiplicano per ferragosto. E' quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè diffusa in occasione del week end più bollente dell’anno per evitare il pericolo della diffusione delle fiamme favorito dalle alte temperature, a causa dei comportamenti imprudenti. Un rischio reale per l’Italia che è un Paese boscoso con più di un terzo (38 per cento) della superficie totale nazionale coperta da foreste, secondo l’analisi della Coldiretti dalla quale emerge che si tratta di ben 11,4 milioni di ettari, decine di migliaia dei quali sono già andati in fumo quest’estate con il fuoco che ha travolto boschi, macchia mediterranea, animali, oliveti e pascoli con danni economici ed ambientali incalcolabili. Per ricostruire un bosco andato a fuoco ci vogliono in media 15 anni per un costo stimato in 10 mila euro per ettaro senza dimenticare il drammatico impatto sul piano ambientale e della biodiversità, spiega la Coldiretti in una nota. (segue) (Com)