Roma 2021: Michetti, buoni amministratori dovrebbero garantire istruzione in luoghi sicuri

- "La scuola per l’infanzia come del resto quella primaria sono generalmente di proprietà comunale e quindi sotto la responsabilità del sindaco che deve svolgere attività di manutenzione ordinaria consistenti nella cura e nel controllo ciclico degli impianti elettrici, di condizionamento ed idraulici, nella riparazione e sostituzione delle parti interne ed esterne infissi, recinzioni, grondaie, ovvero nella tinteggiatura degli ambienti esterni". Lo scrive in un post su Facebook Enrico Michetti, candidato per il centro destra a sindaco di Roma. "A ciò si aggiungano interventi di manutenzione straordinaria consistenti in opere e modifiche più profonde volte a sostituire elementi igienici o tecnologici impattanti sulla struttura degli edifici senza incidenza significativa sulla loro statica. Talvolta possono essere richiesti interventi più impattanti riguardanti l’efficientamento energetico o la ristrutturazione edilizia. Tutto ciò ha comunque, bisogno di pianificazione, programmazione, di una progettazione conseguente e di un controllo costante". (segue) (Com)