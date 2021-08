Roma 2021: Michetti, buoni amministratori dovrebbero garantire istruzione in luoghi sicuri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La regola -continua Michetti- vorrebbe che un manufatto scolastico fosse soggetto a tutte le verifiche necessarie e possieda tutte le certificazioni richieste dalla legge a cominciare dall’agibilità, senza dimenticare quelle igienico sanitarie oppure di conformità alla normativa antincendio. Una delle prime attenzioni dovrebbe riguardare il controllo dei solai, dei soffitti e dei contro soffitti con il coinvolgimento anche dei dirigenti scolastici che presenti in loco ben potrebbero rilevare eventuali anomalie. La verifica di tutto ciò che incombe, ossia che è posto sulla testa dei nostri figli riveste un’importanza prioritaria. Giova precisare che larga parte degli edifici scolastici a Roma sono stati realizzati negli anni '60 e comunque prima che entrasse in vigore l’obbligo del collaudo statico. Inoltre le tecniche costruttive sopraggiunte non sempre hanno migliorato la qualità dei manufatti soprattutto quando ad esempio hanno sostituito coperture leggere con quelle in cemento armato. Ecco dunque che la necessità di interventi e verifiche cicliche sulla sicurezza di tutti gli edifici scolastici diviene vitale". (segue) (Com)