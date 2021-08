Afghanistan: Ghani incontra leader politici, necessaria delegazione per negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell’Afghanistan, Ashraf Ghani, ha tenuto una riunione a porte chiuse con i leader politici del Paese per decidere la costituzione di una delegazione autorevole in grado di portare avanti i negoziati con i talebani e rappresentare la Repubblica islamica dell’Afghanistan. Lo riferisce il sito informativo afgano “Tolo News”, secondo il quale i partecipanti avrebbero discusso della situazione nel Paese, dell’istituzione di un cessate il fuoco e della possibilità di istituire un governo provvisorio. L’incontro è stato convocato in un momento particolarmente critico. I talebani hanno dichiarato di aver preso il controllo di circa 20 province del Paese e in alcune città vanno avanti i combattimenti. Durante un messaggio registrato oggi, il presidente Ghani ha affermato che le forze di sicurezza afgane si sarebbero riorganizzate per impedire il perpetrarsi di questa situazione di instabilità. (Res)