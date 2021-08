Afghanistan: Tajani (FI), subito piano di contrasto a terrorismo e crisi umanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coordinatore nazionale di Forza Italia e presidente della commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo, Antonio Tajani, si dice "molto preoccupato per ciò che accadrà in Afghanistan dopo il ritiro delle truppe americane. Ora la priorità è mettere in salvo tutto il personale diplomatico e militare della nostra ambasciata a Kabul. Compreso il personale afghano che ha collaborato con noi". Su Twitter Tajani quindi aggiunge: "Fare i conti con una sconfitta strategica e culturale è inevitabile. Dopo 20 anni di lavoro, soprattutto del contingente italiano, i talebani tornano al potere più forti che mai. Subito un piano per contrastare terrorismo, immigrazione di massa e una pericolosa crisi umanitaria". (Rin)