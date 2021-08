Albania: Covid, maggior parte dei casi di variante Delta in persone non vaccinate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte dei nuovi casi confermati di Covid da variante Delta in Albania sono riconducibili a persone non vaccinate. Lo ha detto il direttore del Dipartimento di controllo delle malattie infettive dell'Albania, Silva Bino, in una intervista all'emittente "Voice of America". “Solo il 2-3 percento sono persone che sono state vaccinate con due dosi e solo il 10 percento con una dose. Questo mostra chiaramente che abbiamo un'epidemia tra i non vaccinati e che i vaccini sono efficaci nella vita reale in Albania", ha aggiunto Bino, secondo cui il governo dovrebbe considerare di rendere obbligatori i vaccini per aumentare il tasso di immunizzazione nel Paese. Bino ha fatto appello sia ai cittadini che alle autorità per attuare le misure restrittive anti-Covid, nonché a vaccinarsi. Per tutto il mese di agosto, chiunque abbia più di 18 anni può farsi vaccinare in Albania dietro presentazione di carta d'identità e permesso di soggiorno in caso di immigrazione. La ministra della Salute albanese, Ogerta Manastirliu, ha sottolineato nei giorni scorsi come sia necessario e urgente vaccinarsi e rispettare le regole. (Alt)