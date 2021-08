Milano 2021: Bernardo, nessuno mi può accusare di essere fascista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mio antifascismo è nei fatti, non nelle etichette: nessuno mi può accusare di essere fascista. Commenta così in una nota riguardante le dichiarazioni ieri, Luca Bernardo, candidato sindaco di Milano per il centrodestra. "Il concetto era semplice e chiaro, bastava ascoltare e riportare con onestà quanto ho detto", prosegue Bernardo. "Mio nonno - continua il candidato sindaco -, uomo alto 1.98, siciliano, deceduto per infarto, si spogliò della divisa di granatiere e fece il partigiano a Bologna. Mi onoro della lunghissima amicizia con la comunità ebraica milanese. Questi sono i fatti". Altro "sono le accuse create ad arte, sotto l’ombrellone, in riva al mare, e alimentate dalla macchina social". "Da medico e uomo della società civile sono abituato ad affrontare i colpi bassi che la vita riserva, ma non ero preparato a bugie, falsità e polemiche architettate per raccattare un voto in più. La credibilità e la validità della nostra proposta amministrativa evidentemente creano disagio nei nostri competitori". "Noi andiamo avanti con slancio e fiducia, con proposte concrete, nella campagna elettorale per la Milano post-Covid", conclude Bernardo. (Com)