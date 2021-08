© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Raggi nella sua nuova veste grafica sui social non confonde, almeno questa volta, il Colosseo con l'Arena di Nimes ma sbaglia addirittura il suo stesso nome, da Virginia a Vilginia. Prima del 4 ottobre riuscirà a farne una giusta?" Così in un tweet la consigliera regionale della Lega Laura Corrotti. (Com)