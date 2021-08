Algeria: incendi sotto controllo a Tizi Ouzou, sale a 71 il bilancio dei morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte degli incendi nel governatorato di Tizi Ouzou, nel nord dell’Algeria, sono ora sotto controllo. Lo rende noto il portale informativo “Algerie Maintenant”, secondo il quale almeno 71 persone sarebbero morte da lunedì a causa dei roghi. Secondo i dati diffusi dalle autorità locali gli incendi, alimentati dall’ondata di caldo, sarebbero stati appiccati da alcuni piromani. I vigili del fuoco e i volontari sono ancora al lavoro per spegnere una cinquantina di incendi, in particolare a Bejaja, Jijel ed El Tarf, al confine con la Tunisia. Nei giorni scorsi, l’ambasciata d’Italia ad Algeri, intanto, ha espresso le sue condoglianze per le vittime degli incendi che stanno colpendo la parte settentrionale dell’Algeria. “L’ambasciata d’Italia ad Algeri si unisce con dolore alle condoglianze per le famiglie delle vittime degli incendi in Algeria. Anche l’Italia, nel 2021 primo Paese in Europa per numero di incendi, sta affrontando una grave situazione. Siamo con voi”, afferma l’ambasciata in una nota sul suo profilo Twitter.(Ala)