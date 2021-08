Milano: Mascaretti (Fd'I), amministrazione Sala non ha fatto nulla per green pass su mezzi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Purtroppo la risposta alla mia richiesta di accesso agli atti conferma che l'Amministrazione Sala non ha fatto nulla per il possibile utilizzo del green pass sui mezzi pubblici. A settembre riapriranno le scuole e i dipendenti scolastici, a partire dai dirigenti e dagli insegnanti, saranno costretti a fare salti mortali per adattarsi alla normativa green pass. Commenta in una nota Andrea Mascaretti, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Marino. "Insomma tutti faranno incredibili sforzi, ma a Milano l'anello debole della catena di prevenzione resteranno i trasporti pubblici locali dove si affolleranno lavoratori, studenti, pazienti e chiunque abbia necessità di spostarsi in città". L'attuale amministrazione è "impreparata e in grave ritardo per il trasporto pubblico locale" conclude Mascaretti(Com)