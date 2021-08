Afghanistan: comunità internazionale esorta i talebani a cessate il fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Cina e tutta la comunità internazionale hanno esortato i talebani a cessare gli attacchi e a dare inizio a un processo di pace “con grande urgenza”. Lo riferisce l’agenzia di stampa afgana “Pajhwok”, secondo la quale i partecipanti ai colloqui di Doha, in Qatar, hanno ribadito che non riconosceranno alcun governo afgano “imposto con la forza e la violenza”. I partecipanti, tra cui anche Pakistan, Nazioni Unite e Unione europea, si sono impegnati a fornire assistenza alla ricostruzione del Paese, una volta raggiunta una soluzione politica "percorribile”. Secondo gli ultimi dati diffusi dalle Nazioni Unite, circa 13.500 persone sono giunte nella capitale Kabul per cercare riparo dall’avanzata dell’Emirato islamico (così si definiscono i talebani). (Res)