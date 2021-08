Spagna: sottosegretaria all'Energia, serve consenso politico per accelerare su calo costo elettricità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Serve un ampio consenso politico per accelerare tutte le misure necessarie per abbassare il costo dell'elettricità in Spagna. Lo ha detto la sottosegretaria di Stato spagnola per l'Energia, Sara Aagesen, in una intervista al quotidiano "El Pais". Aagesen ha difeso il governo che ha già adottato "misure urgenti" per mitigare l'impatto degli alti prezzi dell'energia elettrica sulla bolletta. Come ad esempio, la riduzione dell'Iva e la sospensione della tassa di generazione energetica. I prezzi hanno avuto un forte aumento nell'ultima settimana. Aagesen ha spiegato nel corso dell'intervista che la proposta di creare una società pubblica per la gestione degli impianti idroelettrici "è in fase di analisi" assicurando che l'esecutivo cercherà di elaborare nel "modo più urgente possibile" le riforme strutturali sul tavolo per alleggerire ulteriormente i costi per gli utenti. "Abbiamo bisogno di consenso politico per qualcosa di così importante", ha affermato la sottosegretaria di Stato, secondo cui "l'aumento del mercato all'ingrosso dipende dai prezzi elevati del gas e della Co2". Rincaro che si sta verificando "in tutta Europa", ha aggiunto e "siamo tutti nello stesso sistema e il governo non può controllare i prezzi internazionali". Il governo, ha rimarcato Aagesen, sta cercando di mitigare questi aumenti, "soprattutto per quei consumatori esposti, quelli che hanno il loro contratto indicizzato al mercato all'ingrosso: tutti quelli del mercato regolamentato". (segue) (Spm)