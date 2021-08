Spagna: sottosegretaria all'Energia, serve consenso politico per accelerare su calo costo elettricità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intervenuta sulla questione nei giorni scorsi, la ministra per le Imprese spagnola, María Jesús Montero, ha spiegato che l'aumento del prezzo dell'elettricità non è una decisione nazionale e il governo della Spagna sta lavorando per arrivare ad un calo del costo delle bollette del 12 per cento. Secondo la ministra, il governo di Madrid è "preoccupato" dall'aumento del costo dell'energia elettrica e punta a invertire la tendenza nel breve e medio termine. "Dobbiamo collaborare tutti", ha aggiunto la ministra rivolgendosi in particolare alle imprese del settore. Parlando da Rota, Montero ha inoltre accusato i precedenti governi guidati dal Partito popolare osservando che l'attuale situazione "si sarebbe potuta evitare" nel decennio scorso e che "si sono fatti passi indietro rispetto ai governi socialisti". (Spm)