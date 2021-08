Scuola: MI, nessun tampone gratis ai no vax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero dell'Istruzione precisa in una nota che, nel Protocollo d'intesa siglato con le Organizzazioni sindacali, "non è previsto, né si è mai pensato di prevedere, un meccanismo di gratuità del tampone ai cosiddetti no vax. Il Protocollo prevede, invece, una corsia preferenziale per il personale che deve ancora vaccinarsi, dunque una intensificazione della campagna vaccinale. Il Protocollo, poi, ricalcando quanto disposto già oggi dalle norme vigenti, consente alle scuole, sulla base di un preventivo raccordo istituzionale con il commissario straordinario per l'emergenza sanitaria, di 'effettuare tamponi diagnostici al personale mediante accordi con le Aziende sanitarie locali o con strutture diagnostiche convenzionate'. L'obiettivo - spiega ancora il ministero - è duplice: continuare a contrastare la pandemia, soprattutto attraverso la vaccinazione, e dare supporto ai più fragili, ovvero a chi non può vaccinarsi per particolari motivazioni che saranno ulteriormente indicate negli accordi con le Aziende sanitarie locali, in raccordo con il ministero della Salute. Il ministero lavorerà, a valle del Protocollo, per fornire tutte le necessarie specifiche alle scuole". (Com)