Serbia: ministro Finanze denuncia caso di frode su internet in cui si utilizza sua finta intervista

- Il ministro delle Finanze serbo Sinisa Mali ha dichiarato oggi che una piattaforma pubblicitaria starebbe utilizzando una sua "finta intervista", con la quale i truffatori incoraggiano i cittadini ad utilizzare il loro sito di investimento. Azione attraversa la quale possono presumibilmente guadagnare molti soldi. In un post sul suo profilo Instagram, il ministro ha fatto appello ai cittadini a non "cadere preda delle frodi su internet in corso". "Per favore, non cadere in queste truffe. Riporteremo il caso al Dipartimento per i crimini ad alta tecnologia del ministero dell'Interno serbo e chiederemo alla suddetta piattaforma internazionale di rimuovere il contenuto il prima possibile", ha scritto Mali. (Seb)