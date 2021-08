Roma 2021: Raggi, adesso la città è pronta a correre e io so come guidarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi sono ricandidata per dare continuità al lavoro svolto. Quando mi sono insediata in Campidoglio ho trovato una città immobile con un debito da 13 miliardi". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "In questi 5 anni mi sono impegnata per ricostruire la macchina amministrativa. Ho rimesso in ordine i conti nel bilancio, un’operazione necessaria per pianificare e programmare gli interventi, trovare i finanziamenti, approvare i progetti, far partire le gare d'appalto e poi, una volta aggiudicate, iniziare i lavori. Anche l’importante agenzia di rating Standard and Poor's ha certificato che l’outlook della nostra città è passato da negativo a stabile. Infatti Roma è piena di cantieri e stanno finalmente tornando gli investitori. Adesso la città è pronta a correre e io so come guidarla. Non possiamo bloccare tutto. Dalle risorse del Recovery, al Giubileo del 2025 fino alla candidatura a Expo2030 ci aspettano 10 anni di importanti investimenti". (Com)