Roma 2021: rapporto Acos su servizi, criticità maggiori su rifiuti, verde e trasporti

- Con l'approssimarsi delle elezioni amministrative di Roma 2021 l'Agenzia capitolina per il controllo dei servizi (Acos), allo scopo di fornire spunti di riflessione ai candidati a sindaco ha svolto un'indagine sui bisogni e le aspettative dei romani. I risultati confermano le criticità già sintetizzate nel rapporto di fine consiliatura, presentato in Aula Giulio Cesare il 7 luglio scorso. Tra i servizi giudicati più insoddisfacenti dai cittadini c'è l'igiene urbana: il servizio riceve un giudizio insoddisfacente da una larga maggioranza di romani. Il tema del decoro è centrale nelle opinioni degli intervistati, che bocciano la pulizia delle strade e marciapiedi anche con riferimento al diserbo, attività che dal 2021 non rientra nel perimetro del servizio ed è quindi stata sottratta ad Ama per essere attribuita ai singoli municipi. Tra le richieste dei rispondenti alle due fasi dell'indagine, emergono quelle relative a maggiori interventi di pulizia e raccolta, ma anche maggiori investimenti per un'impiantistica all'avanguardia, sistemi innovativi di raccolta e più controlli per contrastare i comportamenti illeciti. (segue) (Com)