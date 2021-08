Roma 2021: rapporto Acos su servizi, criticità maggiori su rifiuti, verde e trasporti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Segue l'insoddisfazione per la cura del verde pubblico. L'esteso patrimonio verde gestito da Roma Capitale, che fino a pochi anni fa era oggetto di stima internazionale, nell'ultimo biennio ha raccolto valutazioni al di sotto della sufficienza da parte dei romani, che ora chiedono una maggiore cura e consapevolezza. Il giudizio degli utenti conferma i dati al ribasso registrati negli ultimi anni per il servizio erogato, in particolare circa il calo del numero di interventi di manutenzione e il valore negativo del bilancio arboreo: condizione aggravata dalla mancanza di una progettualità unitaria e dalla poca chiarezza sulle competenze di gestione tra Dipartimento e municipi. (segue) (Com)