Roma 2021: rapporto Acos su servizi, criticità maggiori su rifiuti, verde e trasporti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche il sistema dei trasporti romani è ritenuto non all'altezza delle esigenze di mobilità degli utenti e non costituisce, allo stato attuale, una valida alternativa all'uso del mezzo privato. L'offerta di vetture/km per le linee di superficie e ferrovie è in discesa negli ultimi sei anni e il servizio effettivamente reso ai cittadini continua a essere inferiore a quello programmato. La scarsa affidabilità, i lunghi tempi di spostamento, il mancato rispetto degli orari, l'affollamento sui mezzi sono le punte di criticità confermate dal giudizio degli intervistati, che indicano quali aspetti da migliorare anche la sicurezza e la lotta all'evasione. Emergono inoltre le richieste di più mezzi e maggiori alternative di mobilità, preferibilmente quelle che consentono di evitare il traffico. In generale, il trasporto pubblico romano soffre un'importante carenza di governance da parte dei soggetti coinvolti, troppo numerosi e scarsamente coordinati fra loro, con responsabilità e compiti, dalla programmazione al controllo, spesso non ben definiti. (segue) (Com)