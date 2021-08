Roma 2021: rapporto Acos su servizi, criticità maggiori su rifiuti, verde e trasporti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'illuminazione pubblica il settore è attualmente gravato da un'importante criticità, già emersa nelle analisi dell'Agenzia in seguito ai monitoraggi indipendenti sulla qualità erogata, che riguarda le anomalie riscontrate nel rispetto dei tempi standard di ripristino del servizio in caso di guasto, a fronte peraltro dell'aumento del numero dei guasti nell'ultimo quinquennio. Un'altra criticità, anche questa già ripetutamente segnalata dall'Agenzia, è invece di tipo regolamentare e riguarda l'illegittimità dell'affidamento in-house, attualmente in carico al gestore in attesa dell'espletamento di una nuova gara. Per quanto riguarda il servizio reso ai cittadini, pur nelle differenze tra i due campioni di intervistati, gli utenti indicano nel problema dei guasti una criticità particolarmente rilevante ed è alta la percentuale dei non soddisfatti per il servizio di riparazione. (segue) (Com)