Roma 2021: rapporto Acos su servizi, criticità maggiori su rifiuti, verde e trasporti (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, in merito ai servizi online offerti dalle strutture capitoline, dall'analisi di alcuni dati di dettaglio emersi dalle indagini, si evidenziano due ordini di problemi legati alla fruizione: in primo luogo il loro scarso utilizzo, con un alto numero di persone che non li hanno mai usati. Tra gli elementi da migliorare, infatti, i rispondenti al sondaggio on line indicano la comunicazione come l'aspetto prioritario su cui intervenire. D'altra parte, permangono i problemi legati all'accessibilità/usabilità dei servizi, testimoniati dall'elevato numero di segnalazioni per difficoltà d'accesso; l'accessibilità-usabilità è infatti il principale nodo critico indicato dai rispondenti al sondaggio sul sito dell'Acos, che invece ne apprezzano la ricaduta positiva sull'ambiente. In generale, i servizi on line incassano il gradimento degli utenti più esperti e sono ritenuti almeno sufficienti dal 63 per cento dei rispondenti al sondaggio. (Com)