Roma: pronti per Ferragosto da sballo, sequestrati funghi allucinogeni ecstasy e altra droga

- Nel weekend di Ferragosto i carabinieri del comando provinciale di Roma hanno arrestato sei persone e sequestrato diverse centinaia di dosi di sostanze stupefacenti, oltre a 20 grammi di funghi allucinogeni e 4 pasticche di ecstasy. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Eur hanno arrestato un 36enne romano, già noto alle forze dell’ordine, trovato, durante un controllo in via Salvatore Rebecchini, in possesso di una dose di hashish. La successiva perquisizione a casa dell’uomo, ha permesso ai Carabinieri di rinvenire e sequestrare 12 grammi di marijuana, 4 pasticche di ecstasy e 20 grammi di funghi allucinogeni, oltre a un bilancino di precisione, materiale vario per il taglio ed il confezionamento della sostanza stupefacente e 270 euro ritenuti provento attività illecita. (segue) (Rer)