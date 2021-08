Roma: pronti per Ferragosto da sballo, sequestrati funghi allucinogeni ecstasy e altra droga (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della stazione Roma Piazza Dante hanno arrestato un 36enne del Mali, senza fissa dimora e con precedenti, che, dopo essere stato fermato perché notato aggirarsi con fare sospetto in via Giovanni Giolitti, è stato trovato in possesso di 10 dosi di hashish e denaro contante. Un 18enne romano, invece, alla vista dei carabinieri della stazione di Roma Centocelle in via dei Ciclamini, si è dato alla fuga ma è stato bloccato in piazza dei Pini dove è stato sottoposto a perquisizione e trovato in possesso di due involucri contenenti in totale 106 g di hashish. La droga è stata sequestrata unitamente a 115 euro in contanti mentre il giovane è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari. (segue) (Rer)