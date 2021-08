Roma: pronti per Ferragosto da sballo, sequestrati funghi allucinogeni ecstasy e altra droga (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 40enne romano, infine, è stato sottoposto ai domiciliari presso la sua abitazione, dai carabinieri della stazione Roma Prenestina in esecuzione di un’ordinanza di sostituzione della misura dell’obbligo di presentazione in caserma con quella degli arresti domiciliari, emessa dal Tribunale di Roma in data 12 agosto. Il provvedimento scaturisce a seguito delle segnalazioni, fatte dai carabinieri all’autorità giudiziaria, di inosservanza della pregressa misura cautelare, a cui il 40enne era sottoposto per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti. (Rer)